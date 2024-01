Netflix wyciąga asa z rękawa. Wyczekiwany dramat wojenny wpadnie do serwisu w przyszłym tygodniu

Obok filmu wojennego pojawi się także oparty na faktach chilijski tytuł "Baby Bandito". Jego fabuła skupia się na Kevinie Tapii, który postanawia zaryzykować dla miłości. W tym celu opracowuje plan na to, jak rozpracować groźny gang, by zdobyć miliony dolarów, przez co staje się najbardziej poszukiwanym człowiekiem w całym kraju. Kevin, w Europie znany jako "Baby Bandito", to skejtem, który dokonał w Chile skoku stulecia.