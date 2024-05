Kto jest "Nieobliczalną" w polskim filmie Amazon Prime Video? Wyjaśniamy zakończenie

"Nieobliczalna" co prawda trudnym filmem nie jest. Można by nawet rzec, że twórcy na wyrost komplikują całkiem prostą opowieść. Z tego właśnie względu można się w niej łatwo pogubić. Stojący za kamerą Piotr Trzaskalski chętnie bowiem mnoży wątki, a do tego nakłada na siebie dwie płaszczyzny czasowe. Produkcja zaczyna się od śmierci. Nie wiadomo jednak, czy rozpłaszczoną na ulicy kobietę ktoś wypchnął z okna, czy może popełniła samobójstwo. Bohaterowie składają zeznania na policji, a my w międzyczasie oglądamy, jak doszło do tego zajścia.



Wielotorowa fabuła rozpoczyna się od wątku Martyny, która z pozoru wiedzie wspaniałe życie. Ma bogatego męża, duży dom i małą córeczkę. To jednak tylko fasada. Kryje się pod nią przemoc fizyczna i psychiczna. Jej sprawcą jest odmawiający bohaterce podmiotowości partner. Wojciech o nic nigdy nie prosi, od razu wydaje polecenia. Jakby tego było mało, kontroluje żonę i rości sobie nieustanne prawo do jej ciała, bo ją utrzymuje i chciałby "wiedzieć, za co płaci". Czy to oznacza więc, że kobieta spróbuje wyrwać się z toksycznego małżeństwa i stanie się tytułową nieobliczalną? Nie do końca.



W dalszej części tekstu występują EKSTREMALNE SPOILERY.