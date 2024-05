Polski thriller od Amazona chce wbić widzów w fotel. Jak mu to wychodzi?

Duży dom, bogaty mąż i mała córka. Życie Martyny wydaje się sielanką. Wojciech odmawia jej jednak podmiotowości. Odpowiada za nią na pytania, wydaje kolejne polecenia, po powrocie z pracy sprawdza jej telefon, a gdy "nabroi" czuje się w obowiązku, aby ją ukarać. Gwałty małżeńskie, przemoc fizyczna, psychiczna i ekonomiczna - oto codzienność głównej bohaterki "Nieobliczalnej". Film na podstawie powieści Magdaleny Stachuli zaczyna się, jak pełnokrwisty thriller. To domestic noir, w którym scenarzyści Krzysztof Gureczny i Małgorzata Sobieszczańska bardzo szybko i pewnymi ruchami zrywają kolejne warstwy pozorów rodzinnej idylli. Przyczynkiem do tego staje się trup, bo narracja ciągle krąży wokół zagadki kryminalnej.



Do kogo należy rozpłaszczone na ulicy ciało kobiety? To było samobójstwo, czy ktoś ją zabił? To są pytania, do których odpowiedzi dochodzimy okrężną drogą. Twórcy konsekwentnie nakładają na siebie dwie płaszczyzny czasowe, opowieść główną, przerywając zeznaniami na policji kolejnych bohaterów. Wtedy podają nam szczątki informacji, myląc tropy i skutecznie sprowadzając nas na manowce. Nie tkają jednak tej intrygi w tak misterny sposób, jakby sobie tego życzyli. Wprowadzając kolejne wątki, rozmieniają się bowiem na drobne. Historią Adeliny i jej chorej matki wchodzą na tereny melodramatu rodzinnego, a wraz z podkreślaniem samotności Alicji, koleżanki Martyny, spoglądają w stronę dramatu psychologicznego. Stojący za kamerą Piotr Trzaskalski nie potrafi tych wszystkich linii narracyjnych utrzymać w kupie, przez co niepotrzebnie "Nieobliczalną" rozciąga w czasie.