Thriller SF w mig podbił Apple TV+. To mocna rzecz, która potrafi wywołać gęsią skórkę

Z czasem kurczy się też zakres tematyczny produkcji: początkowo mnoży ona nie tylko pytania związane z fabułą, lecz także zachęca do refleksji bardziej filozoficznych. W pewnym momencie całość zaczyna jednak się zawężać i kłaść emocjonalny nacisk przede wszystkim na osobistą podróż Jo. Osobiście uważam, że to interesujący ruch - być może byłbym nim rozczarowany, gdyby nie fakt, że za jego sprawą widz nie traci zainteresowania, a jeszcze głębiej angażuje się w śledzenie losów bohaterki. Domyślam się jednak, że niektórzy mogą nie być zadowoleni ze zmiany kierunku.



Fajnie, że w tej intrydze sci-fi znalazło się miejsce na historię o osobie, która spotyka się z potępieniem za mówienie niewygodnej prawdy - co więcej, cała ta niepokojąca, nieco wręcz obłąkańcza atmosfera ani na moment nie słabnie, nawet mimo wszystkich tych tematycznych przeskoków.



Fani jakościowych produkcji sci-fi od Apple’a i tym razem powinni czuć się usatysfakcjonowani, choć serial raczej nie wyrwie was z kapci. Tym bardziej, że udzielane póki co odpowiedzi na rodzące się podczas seansu pytania nie należą do tych wybitnie zaskakujących czy ekscytujących, a wiele wskazuje na to, że tych kluczowych póki co wcale nie poznamy - tytuł najpewniej był budowany z myślą kilku sezonach. Tak czy inaczej: „Nowa konstelacja” to naprawdę solidny kosmiczny dramat z fenomenalnymi występami aktorskimi. Warto sprawdzić - może was również kupi.



Serial Nowa konstelacja jest dostępny w ofercie Apple TV+.