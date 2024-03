Jeżeli Netflix zdecyduje się na drugi sezon, to przyciągnie on do siebie jedynie oddanych fanów. Serial nie przedstawia nam niczego, czego byśmy wcześniej nie wiedzieli. Skorumpowani przedstawiciele służb, dwie gangsterskie rodziny, których relacje są z rodzaju tych „do pierwszego potknięcia”, związki pełne zawirowań i nieustannej niepewności. Wydaje mi się, że gdzieś już kiedyś to oglądaliśmy, prawda? Osobiście do tej produkcji już nigdy nie wrócę, jednak daleko mi też do stwierdzenia, że był to czas całkowicie stracony. Tytuł jest na swój specyficzny sposób interesujący i wciągający, nie bez powodu wyciągnęłam na początku głównie jego mocne strony. Jednak jest to po prostu powtórka z rozrywki, a przykłady dzieł podobnych można wymieniać w nieskończoność. Jeżeli ktoś lubi brud, przytłaczjącą atmosferę i czuje dużą potrzebę obejrzenia świeżutkiej produkcji z tego gatunku, nic nie stoi na przeszkodzie. Nie będzie to kompletny zawód. Aczkolwiek jeśli odbiorcy spodziewają się przełomowego thrillera z elementami gangsterki, to radzę raczej odpuścić sobie seans „Żelaznej ręki”.