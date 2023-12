Mroczna adaptacja dzieła Stephena Kinga już na Netflix. Sprawdzamy nowości serwisu

Śnieg spadł w tym roku dużo wcześniej, niż ktokolwiek się spodziewał i z racji tego maraton oglądania świątecznych filmów mógł zacząć się dużo wcześniej. Na Netfliksie można już buszować w specjalnie przygotowanej świątecznej kolekcji, jednak serwis mówi "stop". I choć w kalendarzu widnieje już data 1 grudnia, to bożonarodzeniowych nowości dziś nie będzie. Zamiast tego w serwisie pojawi się mroczna adaptacja powieści Stephena Kinga i kontynuacja koreańskiego horroru. A jeśli dzisiejsze nowości zbytnio was nie zachęcają, zawsze można przenieść się do listopadowych premier - w zeszłym tygodniu zadebiutował m.in. szwedzki miniserial "Zupełnie normalna rodzina", komediowa produkcja "Gry miłosne", a także film romantyczny "Ostatnie wezwanie do Stambułu", który recenzowaliśmy na łamach Spider's Web. Tymczasem wracamy do dzisiejszych nowości i sprawdzamy, co dziś wpadło do serwisu Netflix.