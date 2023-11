Miał być hit, a jest banał, choć ładny. Widzieliśmy "Ostatnie wezwanie do Stambułu"

"Ostatnie wezwanie do Stambułu" to nowa romantyczna produkcja Netfliksa, która wpadła niedawno na platformę. Miłosna historia, piękni aktorzy i chemia między nimi, a nawet dobrze zaaranżowany zwrot akcji w drugiej połowie filmu, nie ratuje tureckiego filmu, który choć jest ładny wizualnie, nie ma tego "czegoś", co odróżni go od wielu banalnych komedii romantycznych.