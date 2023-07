To może być nowy hit Netfliksa. Film z Jamiem Foxxem wpada dziś do serwisu

Ten weekend z pewnością należy do "Barbenheimera", czyli słynnego kasowego pojedynku "Barbie" Grety Gerwig i "Oppenheimera" Christophera Nolana. Netflix idealnie zatem zaplanował sobie harmonogram nowości, bo ci, którzy nie załapali się na zakup biletów, z braku laku znajdą sobie inną alternetywę. A "Sklonowali Tyrone'a" może być idealnym planem B na piątkowy wieczór. Fani "Słodkich Magnolii" mogą natomiast bez pośpiechu dokończyć (lub zacząć) najnowszy sezon, który wczoraj zadebiutował na Netfliksie, a jeśli chodzi o nowości z zeszłego tygodnia, to warto rzucić okiem na takie produkcje jak "Nie otwieraj oczu: Barcelona" i 5. sezon "Too Hot to Handle".