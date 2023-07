Gdzie "Barbie" i "Oppenheimer" się biją, tam Netflix może skorzystać. Do serwisu wpada komedia sci-fi

"Barbenheimer" - tak internauci okrzyknęli kasowy pojedynek między "Barbie" i "Oppenheimer". Będzie z pewnością zacięty, bo to przecież jedne z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku, które w dodatku wchodzą na ekrany kin tego samego dnia. Według pierwszych prognoz większe szanse na zwycięstwo w tej walce o widza ma pierwszy wymieniony tytuł. Czy rzeczywiście lalka przechodząca kryzys egzystencjonalny pobije ojca bomby atomowej? O tym dopiero się przekonamy, ale w tym wypadku może sprawdzić się stare polskie porzekadło: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Bo w tej kłótni o naszą uwagę Netflix też wyciąga mocne argumenty.



Ten szum wokół wojny "Barbie" i "Oppenheimera" może być męczący, dlatego nie da się winić nikogo, kto postanowi olać te premiery i zamiast wyjścia do kina, w przyszły weekend zaplanuje sobie wieczór z Netfliksem. Tym bardziej że będzie już tam "Sklonowali Tyrone'a". To komedia science fiction o spisku rządowym. Na jego trop wpada niepasujące do siebie trio bohaterów. Czy uda im się go ujawnić? Niezależnie od efektu ich działań już sam trailer zapowiada, że czeka nas ubaw po pachy.



Czytaj także: