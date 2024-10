Pod koniec filmu przywiązana do stosu zwłok Perempuan schodzi na poziom 333. To ma być ostatni poziom wieży, ale kobieta zmierza dalej. Znajduje tam chłopca. Wówczas staje przed tragicznym wyborem - może albo działać egoistycznie i uciec na powierzchnię, albo zaryzykować życie, by ochronić dziecko przed okrucieństwami więzienia. Po przypomnieniu sobie własnych czynów z przeszłości (powodowana poczuciem winy za nieumyślne spowodowanie śmierci syna swojego chłopaka), wybiera to drugie.



Nie jest to powiedziane wprost, ale wydaje się pewne, że Perempuan umiera. Podczas próby uratowania dziecka uderza głową o beton, tracąc po drodze dużo krwi.



Gdy kobieta wchodzi w ciemność, gdzie czekają na nią inne martwe postacie, słyszy, że „tylko oni mogą iść w górę” - tak mówi jej kobieta, mając na myśli dziecko. „Twoja podróż dobiegła końca, ale on będzie miał kolejną szansę”. Biorąc pod uwagę, że drugi martwy współwięzień Perempuan, Zamiatin, również tam jest, wydaje się, że czarna pustka pod więzieniem jest metaforą śmierci i/lub sumienia. W prawdziwym życiu Perempuán umarła, ale jej misja uratowania dziecka i odpokutowania za grzechy przeszłości zakończyła się sukcesem. Odkupiła winy, lecz nie ma szans odzyskać doczesnej wolności.



W scenie w połowie napisów końcowych wielu więźniów schodzi na dno więzienia z różnymi dziećmi. Scena ta najwyraźniej podkreśla, że ​​podczas gdy wielu nadal cierpi w celach, niektórzy odkupują winy, ratując dzieci na poziomie 333. Pokazuje również, że Władza umieszcza nowe dziecko na poziomie 333 co miesiąc. Ta sekwencja może również sugerować, że Władza zbudowała wiele podobnych pionowych więzień na całym świecie, gdzie każde jest poddawane powszechnym cyklom tych samych eksperymentów społecznych. Chociaż cel tych testów pozostaje niejasny, wydaje się, że Władza wcale nie chce zachęcać do solidarności wśród więźniów. Zamiast tego pragnie tylko obserwować, co prowadzi ich do solidarnego działania. Mówiąc prościej, więźniowie są jedynie szczurami laboratoryjnymi, dzięki którym administracja ma zrozumieć tajniki ludzkich zachowań - prawdopodobnie dlatego, że chce wdrożyć swoje odkrycia w prawdziwym świecie, aby całkowicie przejąć kontrolę. Jak pokazano w zakończeniu, dzieci również są jedynie pionkami w tym eksperymencie. Fakt, że Władza nie oszczędza nawet najmłodszych, podkreśla, jak daleko może się posunąć, by sprawować kontrolę nad masami.