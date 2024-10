Netflix dodał film, który chodzi za mną od swojej kinowej premiery. To był bardzo poruszający seans

Populacja anime od Studia Ghibli na Netfliksie powiększa się. Dzięki umowie platformy z wytwórnią dostaliśmy cały szereg kultowych filmów anime i od tamtej pory w serwisie pojawiają się kolejne. Nie tak dawno zadebiutował tam "Grobowiec świetlików". Teraz dołączył do niego "Chłopiec i czapla", którego w swojej recenzji przy okazji jego kinowej premiery nazwałem superfilmem Hayao Miyazakiego. I wciąż podtrzymuje swoją opinię.



Dlaczego "Chłopiec i czapla" to superfilm Hayao Miyazakiego? Odpowiedź jest prosta. Wszystko to, za co pokochaliśmy jego twórczość, zostaje tutaj podkręcone do 11. A mimo to wciąż okazuje się dziełem całkowicie oryginalnym. Zamiast artystycznego rachunku sumienia, otrzymujemy dzięki temu ponowne odkrywanie własnego głosu. Z każdej sceny bije tu dziecięcy wręcz zachwyt możliwościami kinowego medium.