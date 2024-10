To najlepsza rzecz, jaka wpadła na Netfliksa w ten weekend. Nie traćcie czasu na inne nowości

Gdy bohaterowie zmieniają ciała, początkowo nie wiedząc, kto tak naprawdę kryje się za danym obliczem, posuwają się coraz dalej w badaniu nowej perspektywy; przesuwają granice tego, co mogą zrobić anonimowo, odkrywają w sobie coś nowego. Przykładowo: pławią się w nieznanym dotychczas poczuciu pewności siebie, goszcząc w ciele obiektu zazdrości. Oczywiście, koncepcja sugeruje - a może i nawet się o to prosi - że impreza musi zmienić się w bezwzględną krwawą jatkę. Jardin jednak zaskakuje - to nie jest kolejny slasher.



Twórca stawia na celne, cięte i humorystyczne dialogi (w których pisaniu jest świetny), na sytuacyjne starcia osobowości w nowych rolach, na uwypuklanie doskonale nam znanych emocji. Choć o bohaterach filmu można powiedzieć, że są archetypami, z łatwością możemy utożsamiać je z kimś, kogo znaliśmy czy znamy, a nawet ze sobą. Jest w tym filmie pewna doza zdrowej nostalgii, radości z odświeżania wspomnień, w tym tych mniej przyjemnych - nieporozumień, zwad. Jardin wie, że życie toczy się dalej, a ludzie, którymi się stajemy - dojrzalsi, mądrzejsi, wyrwani z kontekstu małoletniego pozerstwa i szkoły, mogą być teraz kimś zupełnie innym. Ba, możemy też nie potrafić znaleźć z nimi tej nici porozumienia, która kiedyś nas łączyła - lub wręcz przeciwnie.



Reżyser jest zatem sprawnym narratorem i spostrzegawczym obserwatorem, brakuje mu tylko odrobiny wnikliwości. W zamian za to wspaniale operuje stylem - w estetyczny i kreatywny sposób co jakiś czas wręcza widzowi neonowe narzędzie identyfikacji (i dobrze, bo w pewnym momencie łatwo byłoby się pogubić, co odbiłoby się na zaangażowaniu w śledzenie fabuły). Równie ciekawie i pomysłowo realizuje sekwencje retrospekcji, sugestywnie opowiada obrazem i umiejętnie prowadzi obsadę, która wykonuje naprawdę świetną robotę. Podkreślę też, że to wielka zaleta - fakt, iż Jardin nie boi się sięgać po wspomnianą nostalgię, na której opiera się cała egzystencjalna warstwa obrazu.



Co ważne, „Liczy się wnętrze” potrafi też zaskoczyć. Rozbawić, zaniepokoić, a nawet wprowadzić w lekką melancholię. To gwarantująca świetną rozrywkę zabawa dynamiką grupy starych przyjaciół - niegłupia, atrakcyjna, a momentami zaskakująco zniuansowana i emocjonalnie głęboka. Nie ma co tracić czasu na mizerne premiery, kiedy taka fajna, nieoczywista perełka zasiliła bibliotekę streamingowego giganta.