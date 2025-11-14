REKLAMA
Odyseja: nowe zdjęcia z monumentalnego filmu Christophera Nolana

Kinomaniacy nie mogą doczekać się premiery nowego filmu Christophera Nolana. Muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo premierę "Odysei" zaplanowano na lipiec 2026 roku. Tymczasem pojawiły się kolejne zdjęcia z produkcji, na których możemy bliżej przyjrzeć się kilkorgu bohaterom.

fantasy
Pierwsze zapowiedzi "Odysei" pojawiły się jeszcze pod koniec 2024 roku. To wtedy właśnie studio Universal ujawniło, nad jakim kolejnym projektem pracuje Christopher Nolan. Kinomani wręcz oszaleli. Mówimy przecież o adaptacji nieśmiertelnej epopei Homera, za którą bierze się powszechnie uwielbiany reżyser - jego poprzedni film "Oppenheimer" podbił box office, stając się trzecią najpopularniejszą produkcją 2023 roku.

Zdjęcia do "Odysei" skończyły się w sierpniu. Film jest aktualnie w postprodukcji, ale do premiery jeszcze daleko. Mimo to studio skutecznie już od prawie roku skutecznie podgrzewa przed nią atmosferę, udostępniając kolejne informacje na temat nadchodzącej produkcji. Trailera wciąż nie dostaliśmy, ale już teraz możemy sobie wyobrażać, jak adaptacja dzieła Homera będzie prezentowała się na wielkich ekranach (spoiler: oszałamiająco!). W końcu jakiś czas temu w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia choćby Matta Damona w głównej roli.

Odyseja - nowe zdjęcia z filmu Christophera Nolana

Teraz możemy przyjrzeć się postaciom, do których Odyseusz grany przez Matta Damona będzie przez wiele lat wracał, mierząc się z kolejnymi przeciwnościami losu. Magazyn "Empire" udostępnił bowiem zdjęcia z produkcji z Anne Hathaway, wcielającej się w Penelope (żonę głównego bohatera). Obok niej na udostępnionej fotografii zobaczymy też Mię Goth, kreującą Melantho (jedną ze służek w pałacu).

Zdjęcie z Penelope i Melantho to jedno. Prócz niego wspomniane czasopismo udostępniło też fotkę Toma Hollanda, który wciela się w Telemachusa (syna Odyseusza).

Powyższe zdjęcia, choć niewiele zdradzają, rozbudzają apetyt na więcej. Być może niedługo pojawią się kolejne fotosy z "Odysei" Christophera Nolana. W końcu machina promocyjna jeszcze nawet nie ruszyła pełną parą, ale ten moment jest już coraz bliżej. Universal zaplanował przecież premierę filmu na 17 lipca 2026 roku.

14.11.2025
