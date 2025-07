Nolan w ogniu krytyki. Odyseja powstaje w miejscu, gdzie wolność to fikcja

Ładowanie...

Od kilku tygodni w kinach można już widywać zwiastun najnowszego filmu Christophera Nolana. "Odyseja" ma być całkiem wierna literackiemu pierwowzorowi, a w samej produkcji ma pojawić się wiele postaci, które znamy z greckiej mitologii. Główną rolę Odyseusza zagra Matt Damon, zaś w jego syna Telemacha wcieli się Tom Holland. W pozostałych rolach wystąpią m.in. Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Jon Bernthal, John Leguizamo, Robert Pattinson, Benny Safdie i Lupita Nyong'o.

Nolan kręci Odyseję na terenach spornych. Kontrowersje

Zdjęcia do "Odysei" powstawały dotychczas w różnych zakątkach świata - m.in. w Grecji, czy Szkocji. Jednym z kolejnych lokacyjnych wyborów Nolana była Dakhla - miasto w Saharze Zachodniej, która z kolei jest terytorium okupowanym przez Maroko od 1975 roku.

Amerykańsko-brytyjski reżyser nie jest pierwszym, który kręcił film w tych okolicach, natomiast decyzja o rozpoczęciu zdjęć na terytorium uznawanym za sporne wzburzyła chociażby Front Polisario - wojskową i polityczną organizację niepodległościową funkcjonującą w Saharze Zachodniej. Organizacja od chwili powstania prowadziła walkę wyzwoleńczą względem kolonizatorów - najpierw hiszpańskiego, a potem marokańskiego.

To właśnie Front oskarża Nolana o to, że "w sposób rażący naruszył prawo międzynarodowe i normy etyczne regulujące twórczość kulturalną i artystyczną". Jak podaje The Telegraph, organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Sahary Zachodniej zaapelowali do reżysera, by zaprzestał kręcenia "Odysei" w Saharze Zachodniej:

Przede wszystkim [Dakhla] jest okupowanym, zmilitaryzowanym miastem, którego rdzenna ludność Sahrawi pada ofiarą brutalnych represji ze strony okupacyjnych sił marokańskich.

Maria Carrion, dyrektorka festiwalu, skierowała swoje słowa bezpośrednio do reżysera "Odysei":

Kręcąc część "Odysei" na okupowanym terytorium, które Reporterzy Bez Granic określają mianem "czarnej dziury informacyjnej", Nolan i jego ekipa, być może nieświadomie i mimowolnie, przyczyniają się do represji wobec narodu Sahary Zachodniej przez Maroko oraz do wysiłków reżimu marokańskiego, mających na celu normalizację okupacji Sahary Zachodniej. Jesteśmy przekonani, że gdyby Nolan i jego zespół zrozumieli w pełni konsekwencje kręcenia tak popularnego filmu na terytorium, którego rdzenna ludność nie jest w stanie tworzyć własnych filmów o swoich historiach, byliby przerażeni.

Premiera "Odysei" zaplanowana jest na 17 lipa 2026 roku.

Adam Kudyba 30.07.2025 09:00

