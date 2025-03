Frodo Baggins w Odysei Nolana? Nie, to pierwsze zdjęcie Toma Hollanda. Kogo gra?

Choć sednem historii jest powrót Odyseusza do domu, Telemach również odgrywa w niej kluczową rolę, poszukując zaginionego rodzica i mierząc się z zalotnikami Penelopy, swojej matki.



Zdjęcia wciąż trwają, więc prawdopodobnie minie jeszcze kilka miesięcy, zanim rola Hollanda zostanie oficjalnie potwierdzona. Wielu ma jednak nadzieję, że film pozwoli aktorowi przełamać niepokojący trend w jego karierze. Choć wszystkie trzy części „Spider-Mana” z jego udziałem spotkały się z ciepłym przyjęciem, jego projekty poza MCU - takie jak „The Crowded Room” (2023), „Uncharted” (2022), „Cherry” (2021) czy „Chaos Walking” (2021) nie zdobyły większego uznania. Dzięki renomie Nolana i jego imponującemu dorobkowi oczekiwania wobec „Odysei” są ogromne - i choć sam nie jestem wielkim fanem twórczości Brytyjczyka, nie wierzę, by zaprezentował publiczności fatalny obraz.



Patrząc na historię reżyserską Nolana oraz niedawne zdjęcia z planu ukazujące nocną bitwę, nie jest niczym dziwnym, że twórca zdecydował się na wykorzystanie autentycznej drewnianej jednostki pływającej. Można powiedzieć, że to wcale nie taka rzadkość, skoro Ridley Scott również zbudował duże statki do „Gladiatora 2” - jednak w przypadku „Odysei” warto docenić fakt, iż sceny z ich udziałem rzeczywiście kręcone są na wodzie (tak jest - ujęcia bitew morskich w „Gladiatorze 2” realizowano na suchym lądzie).



Premiera „Odysei” zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku. Film trafi do kin dzięki Universal Pictures. Obsada widowiska prezentuje się niebywale imponująco: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales, Maurice Compte i wielu innych.