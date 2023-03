Kiedy spora część ludzi go neguje i uważa, że Greta Thunberg to tylko rozwydrzona nastolatka, innym globalne ocieplenie spędza sen z powiek. Jest poważnym problemem, który stawia przyszłość całej planety pod znakiem zapytania. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby uratować Ziemię. Zmienić coś w swoim postępowaniu. Oliver Stone podpowiada, co dokładnie powinniśmy zrobić.



Reżyser takich filmów jak "Pluton", "Urodzeni mordercy", "Urodzony 4 lipca" staje w jednym szeregu z innymi hollywoodzkimi aktywistami ekologicznymi (chociażby Leonardo DiCaprio), aby tym razem opowiedzieć o potędze energii jądrowej. Jego nowy dokument "Nuclear Now" właśnie doczekał się zwiastuna.



