Olivia Colman: filmy i seriale. Grała w „Faworycie” i „The Crown”, ale nie tylko w koronie jej do twarzy

„Broadchurch” to serial, którego twórcą jest Chris Chibnall. Olivia Colman wciela się tutaj w rolę ambitnej Ellie Miller. Kobieta jest sierżantką w małym miasteczku. Do tej pory było to miejsce raczej spokojne, ale taki stan rzeczy ulega zmianie, gdy na plaży zostaje odnalezione ciało chłopca. Policjantka sama chce odkryć prawdę i jak najszybciej dowiedzieć się, co stało się ofierze. Zna przecież mieszkańców najlepiej, więc powinna sprawnie poradzić sobie z tym zadaniem. Nie będzie to jednak takie proste, gdyż do śledztwa zostaje przydzielony Alec Hardy (David Tennant). Mężczyzna jest świeżo upieczonym inspektorem, który przybył do małej mieściny „z zewnątrz”. Ma on zająć się najnowszą sprawą. Od teraz wszyscy będą bardzo wnikliwie obserwowani, gdyż każdy jest tak naprawdę podejrzany. W taki sposób rozpoczyna się walka o sprawiedliwość dla chłopca, ale też o to, kto będzie mógł przypisać sobie większość zasług. Jest to jedna z nielicznych ról Oliviii Colman w produkcjach kryminalnych, ale patrząc na jej aktorską kreację, można raczej śmiało stwierdzić, że powinna wracać do tego gatunku zdecydowanie częściej.