Nowy serial Netfliksa pobił rekord "Wednesday" i "Stranger Things". Czy będzie 2. sezon?

Aktualnie jeszcze najpopularniejszym serialem anglojęzycznym Netfliksa jest "Wednesday". Po piętach depcze jej 4. sezon "Stranger Things". Niedługo jednak w czołówce zestawienia może dojść do przetasowań, bo "One Piece" po pierwszym weekendzie wyświetlania jest na fali wznoszącej. I na razie nic nie wskazuje na to, żeby zaraz miało się to zmienić.



Takiego hitu nikt się nie spodziewał, bo przecież dotychczasowe aktorskie adaptacje kultowych mang (i przy okazji anime na ich podstawie) nie wychodziły Netfliksowi, delikatnie mówiąc, najlepiej. Tym bardziej cieszyły pierwsze pozytywne opinie na temat "One Piece". W tym momencie na agregatorze recenzji Rotten Tomatoes serial cieszy się 83 proc. pozytywnych recenzji od krytyków. Publiczność zakochała się w produkcji jeszcze bardziej, bo aż 96 proc. widowni dało jej kciuka w górę.



