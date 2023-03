Natomiast jeśli chodzi o czytelników na Zachodzie, to chciałbym im w jakimś stopniu wytłumaczyć, dlaczego Rosjanie robią to, co robią, i czują to, co czują, i co można zrobić, by wyleczyć tę chorobę. Chcę też, żebyśmy zrozumieli i pamiętali, że to, przez co przechodzi teraz Rosja, nie jest wcale takie wyjątkowe i egzotyczne, i nie jest tak, że żaden europejski kraj nigdy czegoś podobnego nie doświadczył.