Reżyser „Oppenheimera” chce zrobić Jamesa Bonda. „To przywilej”

Pięciokrotnie nominowany do Oscara reżyser powraca właśnie ze swoim najambitniejszym do tej pory projektem. Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku trafił już na ekrany kin i pierwsze recenzje "Oppenheimera" zgodnie wskazują, że spełnia pokładane w nim nadzieje. Teraz pozostaje czekać, żeby potwierdziła to jeszcze publiczność, co łatwe nie będzie. W końcu produkcja nie tylko trwa aż trzy godziny, ale jest też mroczna i skierowana do dojrzałego widza, przez co nie mieści się w pojmowanych przez Hollywood kategoriach letniej rozrywki. Jeśli jednak stanie się przebojem, być może w następnej kolejności Christopher Nolan zajmie się wymarzonym od dawna projektem.



Na razie co prawda Christopher Nolan promuje swoje najnowsze dzieło, ale ewidentnie myśli o przyszłości. Po głowie chodzi mu reżyseria kolejnej odsłony popularnej franczyzy, bo w niedawnym wywiadzie po raz kolejny w swojej karierze wyraził chęć stanięcia za kamerą jednego z filmów o przygodach Jamesa Bonda. W końcu - jak sam podkreśla - inspiracje serią o agencie 007 są w jego twórczości "wstydliwie" ewidentne.



