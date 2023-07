Idziesz na "Oppenheimera"? Wybierz w kinie miejsce, które zająłby sam Nolan

Jeśli chcecie obejrzeć jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku na premierę, to pewnie zostały już tylko jakieś pojedyncze wolne miejsca, więc nie ma co się zastanawiać, tylko brać to, co jest. Jeśli jednak się nie spieszycie, to na kolejnych seansach można trochę poszaleć i równie dobrze wybrać to miejsce, które znamy i lubimy, jak i to, które… wybrałby dla siebie reżyser. Christopher Nolan niedawno podzielił się swoimi preferencjami.