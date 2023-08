Ordo Iuris chce walczyć z youtuberem w sądzie. Ten kontynuuje szyderę - i domaga się wpłaty na szczytny cel

[Ordo Iuris] twierdzą, że przez ten odcinek jest im trudniej pozyskać sponsorów, a w ogóle to ja przedstawiam ich tam w złym świetle. No i ich pismo składa się z bardzo absurdalnych zarzutów i żądań. [...] Powinni przestać się wygłupiać, bo to jest już żenujące. [...] Normalnie takie wezwanie zajmuje stronę, ale ich prawnicy rozpisali się na dziewiętnaście. Zarzucają mi tam m.in., że przez odcinek zatytułowany "Nowiutki romans w Ordo Iuris" mają problem z pozyskiwaniem środków i że przedstawiam ich w złym świetle, plus inne zarzuty, których jest sporo.