Kim jest Oskar Cyms? Młody artysta wystąpił u Kuby Wojewódzkiego

W 2024 r. Oskar wystąpił w 18. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", której okazał się być jednocześnie zwycięzcą. W sierpniu pojawił się również na Top of the Top Sopot Festival 2023 - w ramach koncertu "#Great Moments" wykonał utwór "Niech mówią". Z kolei podczas "Magicznego zakończenia wakacji 2023" w Kielcach wygrał w plebiscycie na przebój lata Radia Zet i Polsatu. W sierpniu 2024 r. ponownie zawojował Top of the Top Sopot Festival 2024, zdobywając Bursztynowego Słowika za piosenkę "Cały czas".