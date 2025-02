(Prawie) największy polski hit zeszłego roku wreszcie pojawił się w streamingu

Trudno uwierzyć, że "Pożegnania i powroty" to już szósta odsłona "Listów do M.". Gdy w 2011 roku wychodziła jedynka, nikt nie mógł się spodziewać, że będzie to początek tak długiej serii polskich komedii świątecznych. Widzowie do tej pory nie mają jej dość. Udowadniają to, tłumnie chodząc na kolejne odsłony perypetii uwielbianych bohaterów. Każda z części przyciąga do kin miliony fanów. Nie inaczej było w tym wypadku, gdy najnowsza część 7 listopada weszła na wielkie ekrany.



Ba! "Listy do M. Pożegnania i powroty" to drugi najchętniej oglądany polski film zeszłego roku. Wybrało się na niego niemal 1,9 mln widzów - z rodzimych tytułów lepszym wynikiem może pochwalić się tylko "Akademia pana Kleksa" (2,9 mln widzów). A skoro produkcja wielkie ekrany już podbiła, teraz zabiera się za mały ekran. Ponad trzy miesiące po swojej kinowej premierze trafiła wreszcie do streamingu. Na jednej z dostępnych u nas platform można ją więc obejrzeć bez dodatkowych opłat.