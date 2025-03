Na Reachera nie ma mocnych. Żaden powracający serial Prime Video nie cieszył się takim wzięciem

20 lutego przypakowany Reacher powrócił na Prime Video, aby skopać tyłki swojemu dawnemu wrogowi. Był zdziwiony, że on w ogóle żyje i żeby go dorwać, zatrudnił się u handlarza dywanów, którego Quinn terroryzuje. Na razie wciąż go jeszcze goni, bo najnowsza odsłona hitu platformy ciągle trwa (finał obejrzymy 27 marca), tymczasem Amazon chwali się wynikami oglądalności swojego hitu.



Amazon nie lubi podawać wyników swoich produkcji. Robi to rzadko i, szczerze mówiąc, mgliście. Oglądalność podaje w liczbie użytkowników, których zaangażowanie w daną produkcję jest niedookreślone - nie wiadomo czy chodzi o widzów, którzy obejrzeli cały odcinek czy może jego część. Jakakolwiek metodologia firmy by nie była, według niej 3. sezon "Reachera" jest hitem.