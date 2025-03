Ten horror prosto z kin trafił na VOD. Czy rzeczywiście jest taki straszny, jak mówią?

Sam koncept "Złowrogiego" wydaje się fascynujący. To w końcu historia psychiatry, który ma ocenić stan zdrowia psychicznego skazanego na śmierć więźnia. Od jego diagnozy zależy, czy właśnie tego dnia morderca zostanie usmażony na krześle elektrycznym. Dr James Martin zakasa więc reklamy i bierze się do roboty. Miało mu to zająć chwilę, ale sprawa się komplikuje, gdy Edward mówi mu, że zanim skończy, zabije trzy osoby. Jak bowiem stopniowo odkrywa główny bohater, zabójca został opętany przez demona.



Niestety, jest to jeden z tych filmów, w których tylko gadają. Gadają, gadają i gadają. James siedzi z Edwardem w celi i słucha mądrości tkwiącego w nim demona, który prowadzi z nim wyrafinowaną - przynajmniej w zamyśle - grę. Zadaje mu pytania i opowiada o swoich niecnych czynach, aby sceptyczny psychiatra uwierzył w istnienie demonów. Film opiera więc swą siłę na słowie, przez co zamiast kina grozy otrzymujemy kino prozy.