Tyburski zaatakował zawodnika podczas Fame MMA. I właśnie ponosi konsekwencje

Słuchajcie, właśnie dostałem z CANAL+ rezygnację z mojej współpracy do promocji "Algorytmu Miłości", w którym miałem okazję wystąpić jako aktor, spełnić swoje marzenie. Dziękuję bardzo CANAL+ za możliwość spełnienia swojego kolejnego marzenia. Dziękuję też FAME, który nakręcił na mnie to, co teraz jakby ma miejsce. Za wszystko jestem bardzo wdzięczny, co mnie dzisiaj spotyka. To jest bardzo dobra lekcja, z której wyciągnę bardzo wiele i wcale mnie nie boli ta utrata, znowu, kilkunastu tysięcy złotych za tą współpracę i setki tysięcy złotych z walki. Pamiętajcie, że pieniądze nie są najważniejsze, a ja Wam pokażę, jak te pieniądze bardzo szybko można odrobić, będąc takim gościem

- skomentował.