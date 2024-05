Nadciąga serialowa adaptacja powieści Wojciecha Chmielarza. „Prosta sprawa” zapowiada się świetnie

„Prosta sprawa” Wojciecha Chmielarza to powieść, której bohaterowie muszą balansować między dobrem i złem. Intensywna, ekscytująca historia, która potrafi przy okazji przymrużyć oko i zażartować. Całość swoją atmosferą może przywodzić na myśl popularnego „Reachera” - to podobny vibe, sprawnie przeniesiony na nasz grunt.



Dokładnie tak samo zapowiada się adaptacja wspomnianej książki, czyli nowy serial Canal+ (wkrótce znajdziecie go TUTAJ) - to adrenalina, akcja, mordobicia i bezimienny mściciel na pierwszym planie, ale i odrobina luzu. Brakuje nam takich porywających, rozrywkowych i gatunkowych produkcji: rodzimi twórcy tworzą tego typu obrazy dość niechętnie. Na szczęście, jak wielokrotnie wspominałem, Canal+ wyróżnia się w tej materii odwagą. I jak do tej pory efekty były znakomite.