REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Najdroższy serial akcji wszech czasów wrócił na Prime Video. Ogląda się na raz

Użytkownicy Prime Video trzy lata czekali na ten moment. Na platformie Amazona właśnie pojawiły się nowe odcinki najdroższego serialu akcji wszech czasów. W dodatku w takiej liczbie, że dla 2. sezonu "Cytadeli" możecie zechcieć zarwać nockę.

Rafał Christ
cytadela 2 sezon akcja amazon prime video co obejrzeć
REKLAMA

Prime Video pieniędzy na swoje produkcje nie szczędzi. Na 1. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" wydał ponad 700 mln dol. (465 mln kosztów produkcji plus 250 mln za prawa do twórczości J.R.R. Tolkiena). Do tej pory nikt tego nie przebił. Tytuł pozostaje najdroższym serialem wszech czasów. 2. sezon jest obecnie na drugim miejscu, a tuż za nim uplasowało się "Cytadeli". Jako thriller szpiegowski w swojej kategorii pod względem budżetu wciąż nie ma sobie równych. Kosztował jakieś 300 mln, czyli 50 mln za odcinek.

Tak wysoki budżet wynika z tego, że producentami wykonawczymi są bracia Russo. A twórcy "Avengers: Koniec gry" nie lubią się ograniczać. Stawiają na ostrą jazdę bez trzymanki, wszelkimi środkami dbając, aby produkcja dostarczała widzom jak najmocniejszych wrażeń. Takie przecież użytkownicy Prime Video lubią najbardziej. Dlatego Amazon tak mocno wierzył w ten projekt, że jeszcze przed premierą zapowiedział narodziny całego uniwersum "Cytadeli".

SERIALE Z UNIWERSUM "CYTADELI" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
CYTADELA
Prime Video
REKLAMA

Cytadela - 2. sezon najdroższego serialu akcji już na Prime Video

Do tej pory serial z 2023 roku dostał dwa spin-offy ("Cytadela: Diana" i "Cytadela: Honey Bunny"), ale na 2. sezon musieliśmy czekać do teraz. I to w niepewności, bo przecież poprzednia odsłona kończy się w sposób otwarty, zapowiada kontynuację fabuły. Wreszcie możemy się przekonać, jak dalej potoczą się losy znanych nam bohaterów z tytułowej, globalnej agencji szpiegowskiej, po której zostały już tylko zgliszcza.

Według oficjalnego opisu na Prime Video w 2. sezonie "Cytadela" pojawia się nowa groźba. Agenci werbują fachowców i ruszają w misję dookoła świata, żeby udaremnić spisek, który może zmienić ludzkość. Czyli po trzech latach czekania dostajemy tak naprawdę więcej tego samego. Nie zabraknie na pewno sensacyjnych atrakcji i zaskakujących zwrotów akcji. Bo jak zdążyliśmy się już o tym przekonać, na takich właśnie fundamentach stoi całe uniwersum, przykuwając fanów do ekranu.

Miłośnicy uniwersum "Cytadeli" dostali nie lada gratkę. W tym wypadku Prime Video postanowiło bowiem nie bawić się w półśrodki. Nie zamierza wypuszczać 2. sezonu serialu odcinek po odcinku. Właśnie dzisiaj na platformie Amazona zadebiowały wszystkie epizody produkcji. Jest ich siedem, a każdy trwa około 40 minut. Oznacza to sporą dawkę adrenaliny, którą można przyjąć na raz, oglądając całość ciurkiem.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o "Cytadeli" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
06.05.2026 15:41
Tagi: akcjaAmazonCo obejrzeć?Prime Video
Najnowsze
14:59
McDonald's oszalał na punkcie Stranger Things. Nowe zestawy już są
Aktualizacja: 2026-05-06T14:59:52+02:00
13:16
Spin-off Reachera odwróci go do góry nogami. Prime Video gra odważnie
Aktualizacja: 2026-05-06T13:16:00+02:00
12:53
Widzowie kochają ten film. Mocne science fiction nazywane jest arcydziełem
Aktualizacja: 2026-05-06T12:53:15+02:00
11:17
Tak wygląda nowe Yellowstone. Mroczny zwiastun Rancza Duttonów 
Aktualizacja: 2026-05-06T11:17:34+02:00
10:48
Finał Daredevila mógł być lepszy. Marvel upuścił pałeczkę
Aktualizacja: 2026-05-06T10:48:08+02:00
9:19
Obejrzałam Love is Blind: Polska na Netfliksie. Było niezręcznie
Aktualizacja: 2026-05-06T09:19:49+02:00
8:48
Mamy nowy najdroższy film w historii Netfliksa. Rekord pobity
Aktualizacja: 2026-05-06T08:48:23+02:00
19:11
Czego tak bardzo przestraszył się Victor? Wyjaśniamy tajemnice Stamtąd
Aktualizacja: 2026-05-05T19:11:00+02:00
18:08
Darth Maul jest frajerem i nieudacznikiem. Płaczę nad nim
Aktualizacja: 2026-05-05T18:08:00+02:00
17:02
Gdzie obejrzeć inne adaptacje książki Człowiek w ogniu? Nie wszystkie są na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-05-05T17:02:00+02:00
16:19
Odyseja zakręci historią jak Achilles Trojanami. Nolan pomieszał opowieść
Aktualizacja: 2026-05-05T16:19:12+02:00
15:19
Filmowa historia marki Nike dzisiaj w Polsacie. Wspaniały film o butach
Aktualizacja: 2026-05-05T15:19:35+02:00
14:14
O co chodzi w zakończeniu Człowieka w ogniu? Wyjaśniamy finał hitu
Aktualizacja: 2026-05-05T14:14:00+02:00
12:12
Nie ma na świecie lepszego fantasy. Fani oglądają je po 10 razy
Aktualizacja: 2026-05-05T12:12:54+02:00
10:51
Artystka zrobiła mema, który udaje AI. To żart z Mirandy Priestly
Aktualizacja: 2026-05-05T10:51:06+02:00
10:01
Kevin Costner chciał mieć swoje Yellowstone. Nie wyszło
Aktualizacja: 2026-05-05T10:01:00+02:00
8:50
Nowy zwiastun Odysei wyrywa z sandałów. Czuć rozmach Nolana
Aktualizacja: 2026-05-05T08:50:29+02:00
8:29
Mam dwa „ale” do Maula. Po pierwsze: jest za dobry
Aktualizacja: 2026-05-05T08:29:08+02:00
20:51
Gwiezdne wojny: kolejność oglądania epizodów, spin-offów, seriali i animacji Star Wars w 2026
Aktualizacja: 2026-05-04T20:51:36+02:00
20:43
Legendy „Star Wars” to blisko 400 książek. Wybieramy 13 najlepszych na start
Aktualizacja: 2026-05-04T20:43:52+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA