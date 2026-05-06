Najdroższy serial akcji wszech czasów wrócił na Prime Video. Ogląda się na raz

Prime Video pieniędzy na swoje produkcje nie szczędzi. Na 1. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" wydał ponad 700 mln dol. (465 mln kosztów produkcji plus 250 mln za prawa do twórczości J.R.R. Tolkiena). Do tej pory nikt tego nie przebił. Tytuł pozostaje najdroższym serialem wszech czasów. 2. sezon jest obecnie na drugim miejscu, a tuż za nim uplasowało się "Cytadeli". Jako thriller szpiegowski w swojej kategorii pod względem budżetu wciąż nie ma sobie równych. Kosztował jakieś 300 mln, czyli 50 mln za odcinek.



Tak wysoki budżet wynika z tego, że producentami wykonawczymi są bracia Russo. A twórcy "Avengers: Koniec gry" nie lubią się ograniczać. Stawiają na ostrą jazdę bez trzymanki, wszelkimi środkami dbając, aby produkcja dostarczała widzom jak najmocniejszych wrażeń. Takie przecież użytkownicy Prime Video lubią najbardziej. Dlatego Amazon tak mocno wierzył w ten projekt, że jeszcze przed premierą zapowiedział narodziny całego uniwersum "Cytadeli".

Cytadela - 2. sezon najdroższego serialu akcji już na Prime Video

Do tej pory serial z 2023 roku dostał dwa spin-offy ("Cytadela: Diana" i "Cytadela: Honey Bunny"), ale na 2. sezon musieliśmy czekać do teraz. I to w niepewności, bo przecież poprzednia odsłona kończy się w sposób otwarty, zapowiada kontynuację fabuły. Wreszcie możemy się przekonać, jak dalej potoczą się losy znanych nam bohaterów z tytułowej, globalnej agencji szpiegowskiej, po której zostały już tylko zgliszcza.

Według oficjalnego opisu na Prime Video w 2. sezonie "Cytadela" pojawia się nowa groźba. Agenci werbują fachowców i ruszają w misję dookoła świata, żeby udaremnić spisek, który może zmienić ludzkość. Czyli po trzech latach czekania dostajemy tak naprawdę więcej tego samego. Nie zabraknie na pewno sensacyjnych atrakcji i zaskakujących zwrotów akcji. Bo jak zdążyliśmy się już o tym przekonać, na takich właśnie fundamentach stoi całe uniwersum, przykuwając fanów do ekranu.

Miłośnicy uniwersum "Cytadeli" dostali nie lada gratkę. W tym wypadku Prime Video postanowiło bowiem nie bawić się w półśrodki. Nie zamierza wypuszczać 2. sezonu serialu odcinek po odcinku. Właśnie dzisiaj na platformie Amazona zadebiowały wszystkie epizody produkcji. Jest ich siedem, a każdy trwa około 40 minut. Oznacza to sporą dawkę adrenaliny, którą można przyjąć na raz, oglądając całość ciurkiem.

Rafał Christ 06.05.2026 15:41

