Czy będzie 3. sezon Daredevil: Odrodzenie? Rozwiewamy wątpliwości

Za nami drugi, intensywny sezon jednego z najlepszych seriali Marvela ostatnich lat: mowa oczywiście o "Daredevil: Odrodzenie". Sprawdzamy, jak będą wyglądać dalsze losy tej produkcji.

Adam Kudyba
daredevil odrodzenie sezon 3
Dla wielu widzów i fanów Marvela najważniejszym etapem w opowiadaniu o Daredevilu jest serial Netflixa sprzed kilku lat. Gdy Diabeł Stróż powrócił w "Odrodzeniu", nie brakowało sceptycyzmu i zarzutów o eksploatację postaci, która już miała swój serialowy peak. Na całe szczęście okazały się one głównie chybione - Dario Scardapane, Justin Benson, Aaron Moorhead i inni twórcy pokazali, że na Daredevila (oraz jego otoczenie) wciąż jest ciekawy pomysł.

UWAGA: w dalszej części tekstu obecne są spoilery dot. fabuły 2. sezonu serialu

Daredevil: Odrodzenie - czy będzie 3. sezon? Dobre wiadomości

W 2. sezonie Wilson Fisk robi wszystko, by poszerzyć swoją władzę nad miastem i ograniczyć działania mścicieli. Mowa tu przede wszystkim o ściganiu Matta Murdocka (Charlie Cox) aka Daredevila i Karen Page (Deborah Ann Wolf), którzy z kolei prowadzą "podziemne", wymierzone w Fiska działania, mające skompromitować jego postać lub nagłośnić przestępcze praktyki. Z czasem okazuje się, że to nie jedyne zmartwienie Kingpina - w otoczeniu pojawia się bowiem tajemniczy pan Charles (Matthew Lillard), mściwy Bullseye (Wilson Bethel) ma go na celowniku, a jego rządy zaczynają ciążyć coraz większej liczbie ludzi.

"Daredevil: Odrodzenie" w 2. sezonie przyniósł nam bardzo dużo emocjonujących momentów. Śmierć Vanessy i Daniela Blake'a, pogrążanie się w mroku przez Heather Glenn, niespodziewany sojusz Daredevila i Bullseye'a, powrót Jessiki Jones - a to i tak tylko część akcji zakończonej właśnie odsłony serialu.

Zakończonej tymczasowo. Fani serialu mogą spać spokojnie, bowiem "Daredevil: Odrodzenie" powróci z 3. sezonem. To była informacja pewna od dość dawna - od wielu miesięcy w przestrzeni publicznej padało coraz więcej głosów o tym, że twórcy planują zamknąć opowiadanie o Daredevilu w trzech sezonach, a jesienią 2025 roku producent wykonawczy Brad Winderbaum potwierdził, że "Odrodzenie" doczeka się kolejnego sezonu. O ile nie dojdzie do żadnych opóźnień, premiera 3. sezonu serialu jest planowana na marzec 2027 roku. Prace nad nim już trwają, a co więcej, w ostatnich dniach i tygodniach mamy do czynienia z przeciekami z planu, które pozwalają przypuszczać, jak potoczą się dalsze losy niektórych postaci.

Zgodnie z informacjami i przeciekami, 3. sezon "Daredevil: Odrodzenie" może nam przynieść odmienioną Heather Glenn - wiele wskazuje na to, że to ona będzie nową nosicielką maski złoczyńcy znanego jako Muse. Powrót Jessiki Jones zapewne jest podbudową pod nadchodzący powrót pozostałych członków grupy Defenders - Iron Fista oraz Luke'a Cage'a, parokrotnie wspomnianego w tym sezonie. Wiele mówi się o ponownym spotkaniu z Ręką - organizacją, która była jednym z głównych wrogów Diabła Stróża w serialu Netfliksa i prawdopodobnie pokaże się na wielkim ekranie w "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".

Jedno jest pewne - już na tym etapie ekscytacja kolejną odsłoną serialu jest wysoka. Nie mogę się doczekać, by znów powrócić do tego świata i śledzić z zapartym tchem losy głównych bohaterów. Za kilka dni na Disney+ trafi specjalny odcinek z Punisherem w roli głównej, więc jeszcze na pożegnania z "przyziemnym" Nowym Jorkiem nie czas. Oby trzeci sezon dowiózł równie mocno, a nawet bardziej, niż ten, który właśnie się skończył.

06.05.2026 17:33
