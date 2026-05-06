Mocna scena w nowym odcinku Euforii. Początkowo jej nie zauważyłem

W 3. sezonie bohaterowie są już kilka lat starsi i na różnych, niekoniecznie przyjemnych, etapach życia. Rue (Zendaya) próbuje uwolnić się spod wpływu dilerki Laurie (Martha Kelly) i szuka nowej ścieżki życia pod czujnym okiem Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje), właściciela klubu ze striptizem i lokalnego magnata branży. Nate (Jacob Elordi) przejął rodzinną firmę po ojcu, ale zamiast rozwijać dalekosiężne plany pogrąża się w długach. To zaś wpływa na jego związek z Cassie (Sydney Sweeney), która mimo nadchodzącego ślubu planuje założyć konto na OnlyFans i tym samym utrzymać własną niezależność finansową. Pomóc jej w tym postanawia Maddy (Alexa Demie), która robi karierę jako menedżerka gwiazd.

Brutalna scena w 4. odcinku 3. sezonu Euforii. Można jej nie zauważyć

Istnieje stwierdzenie "sex, drugs and rock'and'roll". W przypadku "Euforii" wydaje mi się, że zasadniejszym opisem byłoby "sex, drugs and problems". Serial Sama Levinsona od początku emanował przywiązaniem do tych tematów. Jedni uznawali to za konsekwentną narracyjną ścieżkę, drudzy zaś za estetyzację czegoś, co jest złe i nie zasługuje na to, by przedstawiać to w "zglamouryzowany" (estetyczny, piękny wizualnie, atrakcyjny) sposób. Tych drugich w ostatnim czasie zdecydowanie przybywa, a spora zasługa w tym samego Levinsona, który chyba nie może się powstrzymać od takich zabiegów.

W 4. odcinku przecinają się ścieżki Rue oraz Kitty (Anna van Patten) - nowej, młodej striptizerki rozpoczynającej pracę w klubie u Alamo. W pewnym momencie bohaterka grana przez Zendayę dostrzega na monitoringu, że Kitty ma prywatną sesję z udziałem kilku klientów. W jej trakcie doszło do sceny, której - przyznam się bez bicia - w pierwszym momencie nie zauważyłem. Dopiero potem wróciłem do niej, odpaliłem ponownie, przyglądając się jeszcze bardziej szczegółowo. Wówczas zobaczyłem to, na co zwróciła uwagę niemała część internautów.

Nie wdając się w szczegóły dotyczące tej sceny (są one zdecydowanie zbyt drastyczne) - wiele wskazuje na to, że Kitty została wykorzystana z użyciem pewnego przedmiotu. To absolutnie okropny moment, który dla wielu widzów może być wręcz traumatycznym przeżyciem. Jak widać, nie dla Sama Levinsona, wobec którego już nieraz kierowano zarzuty w przestrzeni publicznej, że przekracza granicę pomiędzy opowiadaniem o temacie, a pokazywaniem go w bardzo dosłowny sposób, że estetyzacja przemocy, zwłaszcza tej seksualnej, jest jego środkiem twórczym.

Ten moment, oprócz oczywiście Kitty, miał również znaczenie dla Rue. Bohaterka od jakiegoś czasu raczej sprawnie porusza się po klubie jako protegowana Alamo, ale zdaje się, że ma coraz więcej wątpliwości co do swojej roli w tym wszystkim. Pojawiają się one m.in. przez to, że złapana przez służby zostaje ich wtyką. Gdy Kitty kończy "sesję", Rue jako pierwsza oferuje jej pomoc i rozmowę, ale dziewczyna maskuje swój stan i twierdzi, że wszystko jest w porządku (choć każdy widz, który ma oczy, wie, że jest inaczej). Ta rozmowa ma swoje konsekwencje - postać grana przez Zendayę jest w niebezpieczeństwie, gdy Magick, inna tancerka, podsłuchuje je w toalecie, przez co Rue pada ofiarą podejrzeń ze strony Eddy'ego.

Jeśli chodzi o reakcję odbiorców na to, co prawdopodobnie stało się z Kitty, Internet jest zaskakująco podzielony - choć można przeczytać sporo głosów wyrażających obrzydzenie tą sceną, o tyle nie jest mało głosów osób, które "wyjątkowo bronią" Levinsona, twierdząc, że takie brutalne momenty są konieczne, by dobitnie pokazać, jak przemocowe jest miejsce, w którym znajdują się bohaterki i że nie ma w nim innej wyższej idei, niż wyzysk. Prawda zapewne leży gdzieś pośrodku, ale ciężko nie odnieść wrażenia, że dla reżysera szokowanie stało się znakiem rozpoznawczym i to niekoniecznie w dobrym sensie.

Adam Kudyba 06.05.2026 18:49

