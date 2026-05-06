Kiedy kolejne odcinki Love is Blind: Polska? Pełny harmonogram
Polska wersja kultowego, znanego już niemal na całym świecie, reality show, właśnie zadebiutowała w naszym kraju na Netfliksie. Sprawdzamy, kiedy będzie można obejrzeć kolejne odcinki programu.
"Love is Blind" to format, który od kilku lat zdobywa sukcesywnie coraz większą sławę, a na świecie powstają kolejne wersje. Polska dołączyła do dość bogatego grona krajów, które dorobiły się własnego "Love is Blind" - przed nami odnogi tego programu powstały m.in. w Argentynie, Brazylii, Francji, Szwecji, Meksyku, Włoszech i Japonii, oraz oczywiście w Stanach Zjednoczonych, będących autorami pomysłu. To właśnie tam w 2020 roku miała premierę pierwsza edycja.
Kiedy kolejne odcinki Love is Blind: Polska? Netflix troszkę zamieszał
Programy randkowe, których celem jest znalezienie przez singli drugiej połówki, to tak naprawdę podstawa współczesnej telewizji. Nic dziwnego, że Netflix postanowił poszukać własnej odpowiedzi na ten trend i spróbować zawojować nasz rynek za sprawą stworzenia "Love is Blind: Polska". Funkcję prowadzących powierzono znanemu polskiemu małżeństwu - Zofii Zborowskiej-Wronie (aktorce, influencerce, uczestniczce programu "Twoja twarz brzmi znajomo") oraz Andrzejowi Wronie (słynnemu siatkarzowi reprezentacji Polski i mistrzowi świata z 2014 roku) Oto, co możemy przeczytać w oficjalnym opisie programu:
Love is Blind: Polska – polska wersja globalnego hitu Netflixa opartego na miłosnym eksperymencie, który kwestionuje współczesne standardy randkowania. Uczestnicy i uczestniczki mają szansę znaleźć pokrewną duszę, która pokocha ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają. Spotykają się w tzw. „kabinach” – pokojach oddzielonych od siebie cienką ścianą, gdzie prowadzą rozmowy, poznając się lepiej każdego dnia. Gdy zbudowana w ten sposób emocjonalna więź przerodzi się w głębokie uczucie, mogą zdecydować się na zaręczyny. Dopiero wtedy widzą się po raz pierwszy. Następnie pary testują swoją relację w życiu codziennym – zamieszkują ze sobą, poznają swoich bliskich i planują ślub. To właśnie przy ołtarzu zdecydują, czy powiedzą sobie „tak” i udowodnią, że miłość potrafi być ślepa, czy też odejdą od siebie na zawsze.
Dziś słowo stało się ciałem - do oferty Netfliksa, zgodnie z zapowiedziami, trafiła pierwsza część "Love is Blind: Polska". Dlaczego tylko pierwsza część? Będziemy mieli do czynienia z podzieleniem produkcji na swego rodzaju transze. Platforma teraz dostarczyła nam pierwszą, potem przyjdzie kolej na drugą i trzecią. Na szczęście nie trzeba będzie długo czekać na ten moment.
Oto harmonogram premier odcinków 1. sezonu "Love is Blind: Polska"
Część I:
- Odcinek 1 - Kabiny Właśnie Zostały Otwarte! - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 2 - Podwójnie Złamane Serce - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 3 - Miłosny Czworokąt - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 4 - Przystojny, Ale To Jest Facet Mojej Koleżanki - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 5 - Żegnaj Raju, Witaj Życie - dostępny do obejrzenia
Część II:
- Odcinek 6 - 13/5/26
- Odcinek 7 - 13/5/26
- Odcinek 8 - 13/5/26
- Odcinek 9 - 13/5/26
Część III:
- Odcinek 10 - 20/5/26
Część IV:
- Odcinek 11 - Reunion - póki co brak daty premiery
