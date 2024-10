Nie sądziłem, że nowa odsłona brutalnych horrorów będzie tak dobra. Wreszcie trafiła do streamingu

Zastanawiając się nad najważniejszymi zjawiskami w amerykańskim horrorze XXI wieku, jako pierwsze do głowy powinno przychodzić torture porn. Te brutalne filmy grozy usadza się w kontekście ataków na World Trade Center. W ramach przepracowywania traumy twórcy zaczęli bowiem realizować produkcje mroczne i nihilistyczne. Rozpływali się w przemocy, ukazując jej bezsens. Cały cykl można więc podsumować słowami: ręka, noga, mózg na ścianie. Chodziło głównie o to, żeby było dużo krwi, jak Jigsaw w "Pile" przykazał.



Powiedzmy to wprost: bez "Piły" nie byłoby torture porn. Co prawda, widzowie i krytycy doszukali się w filmie sensów, których tam tak naprawdę nie było, ale fakt faktem ten niskobudżetowy horror stał się popkulturowym fenomenem. Zrealizowana za 1,2 mln dol. produkcja na całym świecie zarobiła ponad 103 mln. To był najbardziej rentowny tytuł grozy od czasu "Krzyku" z 1996 roku. A wiadomo przecież, że jak Hollywood wyczuje w jakiejś formule pieniądze, to eksploatuje ją do cna.