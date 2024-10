Przerażająca opowieść o zagładzie wreszcie w Prime Video. Wybitny film z tego roku

„Civil War” Alexa Garlanda to niepokojąca opowieść osadzona w niedalekiej przyszłości, w której USA są podzielone i znajdują się na krawędzi upadku. Fabuła śledzi losy grupy dziennikarzy, którzy przedzierają się przez targaną zbrojnym konfliktem Amerykę do Waszyngtonu, by tam przeprowadzić ostatni wywiad ze skorumpowanym prezydentem.



Garland skonstruował świat, w którym podziały społeczne, polityczne i kulturowe doprowadziły do krwawego konfliktu, rozrywając kraj na pół. Znany z umiejętnego budowania napięcia i tworzenia głęboko psychologicznych portretów postaci reżyser przedstawia w „Civil War” ponurą przepowiednię, która ma spore szanse, by się ziścić.