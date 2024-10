Na Prime Video wpadł jeden z najdurniejszych filmów zeszłego roku. Przednia zabawa murowana

„Kokainowy miś” nie jest, niestety, tak szalonym, odważnym i bezpardonowym projektem, za jaki chciałby uchodzić. Przeciwnie, dałoby się z tego wydobyć znacznie więcej. A jednak przy odpowiednim nastawieniu zabawa naprawdę może być przednia! Ten obraz ma wszystko to, czego potrzebuje wieczorny i niezobowiązujący seans ze znajomymi, którego celem jest luz i śmiech. Na przykład świetne praktyczne efekty specjalne, fantastyczny soundtrack i parę absolutnie fenomenalnych, odklejonych, ba, niemal kwasowych sekwencji, imponujących realizatorską kreatywnością. Zawiera też ostatni, zapadający w pamięć występ Raya Liotty.



Połowa dowcipów szoruje po bruku (choć dla mnie to niekoniecznie wada), dramaturgia nie istnieje, ale tych kilka fajnych pomysłów i bardziej oryginalnych, dowcipnych scen, całkowicie to wynagradza. No i kto nie kibicowałby porobionemu niedźwiedziowi w robieniu czystek wśród zbirów?