Kiedy lista uczestników została ogłoszona pod koniec sierpnia, pomyślałam, że to największy miszmasz celebrytów i influencerów, którzy nie są na tyle ciekawymi osobami, by obserwować ich w survivalowych warunkach. Już sam koncept umieszczenia "rozpieszczonych przez życie" osób na bezludnej wyspie jest chybiony, bo osobiście nie widzę sensu oglądania nieudolnej rywalizacji ludzi, którzy niekoniecznie chcą się starać. Zresztą to właśnie wcale nie jest tak, że nikt nie ma apetytu na zwycięstwo - wokół celebrytów została po prostu stworzona otoczka, jakby byli próżni i zbyt przywiązani do wygód życia codziennego, by poradzić sobie w tak wymagających warunkach.