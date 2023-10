W "Pile X" nie brakuje znanych fanom krwawych atrakcji. Bo znowu jesteśmy atakowaniu brutalnymi scenami. I chociaż podczas seansu powodów do śmiechu zbytnio nie ma, to podczas końcowego etapu realizacji filmu doszło do całkiem zabawnego zdarzenia. Reżyser Kevin Greutert podzielił się z portalem NME anegdotką, wedle której pracującego nad produkcją montażystę pewnego dnia naszła policja. Stało się to na wezwanie zatroskanych sąsiadów, którzy byli pewni, że torturuje kogoś w swoim studiu.