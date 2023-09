Krytycy uważają, że "Piła X" to najlepsza odsłona krwawych horrorów. "Kinowy cud"

"Piłę" od początku o wiele bardziej kochali widzowie niż krytycy. Pomimo słabych ocen, kolejne części cieszyły się wystarczającą popularnością wśród publiczności, aby twórcy mogli ciągnąć serię. Do rozpoczętej w 2004 roku franczyzy dzisiaj należy łącznie 11 filmów. Jak wynika z Rotten Tomatoes, do tej pory każdy kolejny był gorszy od poprzedniego.



Jeszcze do niedawna największym uznaniem krytyków cieszyła się pierwsza część "Piły". W agregatorze recenzji zdobyła bowiem 50 proc. pozytywnych opinii. Nie dało jej to nawet statusu świeżości, do którego potrzebny jest wynik na poziomie przynajmniej 60 proc. Następne odsłony serii mają od 9 proc. ("Piła 3D") do 39 proc. ("Piła VI").



