Ten film świetnie sprawdzi się w zimowy, mroźny dzień. Zobaczycie go na Netfliksie

Zanim to się stanie, poznamy główną bohaterkę filmu, pisarkę, Frances Mayes, graną przez Diane Lane, która mieszka w San Francisco, jest w trakcie trudnego rozwodu. Gdy ciężarna koleżanka oferuje jej bilet na wycieczkę do Włoch, Fraces, stanowczo odmawia. Podłamana swoim życiem kobieta w końcu decyduje się na wyjazd. Na miejscu podejmuje nieco szaloną decyzję, kupując zrujnowaną willę. Wynajmuje polską ekipę robotników, poznaje pewną sympatyczną rodzinę, przyjaciół i oczywiście zakochuje się. Wszystkie te rzeczy dzieją się błyskawicznie. Mimo że widz wie, że ma do czynienia z nieco banalną obyczajówką, szybko w nią wkręca się. Choć słodyczy tu sporo, film ogląda się naprawdę dobrze. Kilka razy można uśmiechnąć się, jest polski wątek z naszym językiem, a do tego piękna Toskania, dużo słońca i włoska kuchnia.



Fabuła oczywiście jest naciągana, bo wiadomo, że nie każdy, kto zmaga się z trudną sytuacją życiową, może ot tak wyjechać, zostawiając za sobą troski, kupić willę we Włoszech czy Hiszpanii i od razu poznać dobrych i życzliwych ludzi. Pod tym względem "Pod słońcem Toskanii" jest trochę taką starszą siostrą "Emily w Paryżu". Kto oglądał ten serial, ten wie, że Amerykanka Emily, która przeprowadza się do Paryża, błyskawicznie poznaje przyjaciół i zakochuje się.



Tego typu produkcje są świetnymi filmowymi umilaczami, choć czasem kompletnie oderwanymi od rzeczywistości. Nie znaczy to oczywiście, że filmowa historia Frances nie ma prawa spełnić się w codziennym życiu. No może nie tak od razu, lecz jeśli damy sobie czas na przepracowanie pewnych rzeczy, otworzymy się, czy zmienimy podejście do niektórych spraw, wszystko może się zdarzyć, a na zbudowanie lepszego życia nigdy nie jest za późno.