To animacja dla wszystkich, którzy są zmęczeni filmami Disneya i Pixara

Z każdej sceny "Psa i Robota" bije niewysłowione ciepło. Niezłomność Psa podnosi na duchu. On się nie poddaje. Codziennie próbuje dostać się na plażę i niestraszne mu zmienne warunki pogodowe. Ogarnia go prawdziwa obsesja, bo budzi się spocony po koszmarach, w których ktoś inny wyciąga jego przyjaciela z tarapatów i potem jak nieznajomi mijają się gdzieś na mieście. Chociaż głównymi składnikami animacji są subtelny humor i wyolbrzymiane dramaty, znajduje się tu bowiem miejsce na chwilę grozy. Szczególnie gdy Robota odnajduje wioślarze, którzy postanawiają go rozczłonkować.



"Pies i Robot" to film, który co chwilę gra widzom na nosie. Gdy tylko zaczynamy się domyślać, co zdarzy się w następnej kolejności, Berger zaraz obiera niespodziewany kierunek. Bo ta produkcja nie znosi łatwych rozwiązań. Woli zagęszczać atmosferę, zmieniać tonację i wchodzić na niepopularne w animacjach tereny, aby wywołać łzy w oczach widza. Wywrotowość fabularna najlepiej dowodzi dojrzałości przedstawianej historii. Wywoływane przez nią emocje nigdy nie są jednoznaczne. Reżyser prezentuje je z całą ich różnorodnością i złożonością. To nie jest bajeczka o piesku i robociku. To pełnowartościowa opowieść o rozpadzie przyjaźni i jego przepracowywaniu.



Całą głębię emocjonalną swojej opowieści udaje się Bergerowi wydobyć minimalnym nakładem środków. W urokliwej animacji 2D nie ma fajerwerków. Prosta kreska, ograniczona paleta barw - tyle. Co jednak najciekawsze, całość rozgrywa się bez dialogów. W ten sposób reżyser podbija tu jeszcze siłę obrazu. Słowa stają się więc zbędne.



"Pies i Robot" od piątku, 19 stycznia 2024 r. w kinach.