Filmy online idealne na ferie zimowe. Młodzi widzowie obejrzą je w streamingu

"Clifford. Wielki czerwony pies" to kolejna hitowa produkcja, przeznaczona dla młodszych widzów. To komedia rodzinna o przyjaźni dziewczynki i wielkiego psa. Ośmioletnia Emily marzy o tym, by jej malutki, czerwony szczeniak urósł i był bardzo silny. Nie spodziewa się jednak, że gdy obudzi się pewnego ranka, znajdzie ogromnego psa w swoim małym mieszkanku w Nowym Jorku. Emily bardzo chce, by pies koniecznie został razem z nią. Postanawia więc znaleźć czarodzieja, który przywróci Clifforda do normalnego rozmiaru. W poszukiwaniach czarodzieja pomoże jej wujek Casey oraz szkolny kolega - Owen. Wielki pies, gdzie tylko się pojawi, budzi ogromne zaciekawienie, również pewnego złego naukowca. W rolach głównych zagrali m.in. Darby Camp, Jack Witehall oraz Izaac Wang. Film dostępny jest m.in. na Netfliksie, Prime Video, Chili oraz Playerze.