Polsat Box Go: najlepsze filmy. Wybieramy TOP 15 perełek

"Paddington" to opowieść o niedźwiadku z Peru, który trafia do Londynu w poszukiwaniu nowego domu. Historia ma swój początek w dalekim Peru, gdzie młody niedźwiadek zostaje wysłany przez swoją ciotkę Lucy do Londynu, kiedy ich dom zostaje zniszczony. Gdy miś trafia na stację Paddington, przypadkowo spotyka tam rodzinę Brownów, która postanawia go przygarnąć.