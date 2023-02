Najnowszy sezon "Love Island. Wyspa miłości" już niebawem pojawi się w Polsat Box Go. Serwis zapowiedział gorące premiery

Wśród popularnych serwisów VOD zbyt rzadko wspomina się o Polsat Box Go. A to błąd. Serwis posiada naprawdę bogatą ofertę, nie tylko dla tych, którzy chcą nadrobić sobie przegapione w telewizji odcinki "Pierwszej miłości", ale również dla fanów mocniejszych emocji, a te z pewnością znajdą w najnowszych produkcjach Polsat Box Go - chociażby we wspomnianym wcześniej "Wotum nieufności" czy "Matce". Wśród komedii znalazły się takie produkcje, jak "Lulu" i "Rodzina na Maxa", a miłośnicy formatów kulinarnych będą mogli obejrzeć nowy sezon "Hell’s Kitchen" lub przedpremierowe odcinki "Ewa gotuje". Co jeszcze warto obejrzeć w serwisie?