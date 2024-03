Kiedy posiedzenie Sejmu? Harmonogram na marzec 2024

5 marca o godzinie 10:00 zbierze się natomiast Komisja Śledcza, by zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość działań, a także występowanie nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Przesłuchany zostanie Adam Burakowski, były Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Indiach.



Z kolei 6 marca o godzinie 12:00 Komisja Śledcza zbada legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.



