Zrzutka jednak przelała pieniądze Grzegorzowi Braunowi. Teraz się tłumaczą

Odnosząc się do zbiórek pieniędzy bezpośrednio na Brauna, menagerka serwisu podkreśliła, iż dopuszczenie do tego, by były kontynuowane, niosło zbyt duże ryzyko, że będą one prowadziły do naruszenia obowiązującego prawa. Jakubicka zaznaczyła też, że nie oznacza to jednak, iż każda ze zbiórek naruszała regulamin czy prawo. W przypadkach, w których takiego naruszenia nie stwierdziliśmy, jesteśmy zobligowani do wypłaty środków ich Organizatorowi - wyjaśniła. Dlatego Zrzutka.pl postanowiła przelać pieniądze organizatorom zrzutek. Chodzi oczywiście o ich część. Jak wyjaśnia Zrzutka.pl nigdy nie przywłaszcza sobie zgromadzonych na zbiórkach kwot, ale też nie może bezpodstawnie ich blokować.