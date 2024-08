"Poufny cel": 4 powody, dla których warto przeczytać powieść sensacyjną Wiesława Rybskiego

Zarówno w poprzednich, jak i w swojej najnowszej powieści, Wiesław Rybski oddaje głos nie tylko głównemu bohaterowi, ale również postaciom drugoplanowym. Każda z nich jest zbudowana niezwykle szczegółowo, co jest zdecydowanie plusem - charakterni i barwni bohaterowie wraz ze swoimi rozterkami uatrakcyjniają fabułę i wątki poboczne, ale również sprawiają, że Michael Wood staje się jeszcze ciekawszą postacią. Autor zwraca ponadto uwagę nie tylko na to, co dzieje się tu i teraz - czytelnicy otrzymują porządny porcję ich historii, która wpłynęła na to, jakimi ludźmi są obecnie.