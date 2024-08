Zapomnicie, że czytacie o prawdziwej zbrodni. Ten fabularyzowany true crime mrozi krew w żyłach

Majcher stawia przed czytelnikami pytanie, dlaczego właściwie dwoje licealistów z dobrych domów postanowiło posunąć się do tak potwornej zbrodni. Autorka świetnie zobrazowała relacje Kacpra i Mai, dzięki czemu w pewnym momencie czytelnik sam mógł zinterpretować, co doprowadziło parę nastolatków do miejsca, w którym się znaleźli. Okazuje się przy tym, że nie było to fikcja literacka - Majcher miała okazję odbyć kilka rozmów telefonicznych z Zuzanną i to właśnie na tym w dużej mierze oparła obraz relacji dwójki zagubionych młodych ludzi (Kamil nigdy nie zdecydował się na spotkanie). Autorka przyczyniła się tym samym do tego, by w formie fabularyzowanej historii opowiedzieć to, co wydarzyło się przed i po morderstwie.