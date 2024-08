"It Ends With Us": różnice między książką a filmem. Zebraliśmy te najważniejsze

"It Ends With Us" to romans autorstwa Colleen Hoover, który zadebiutował w 2016 r., a do 2019 r. sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie. W 2021 r. książka dostała swoje drugie życie za sprawą TikToka, co uplasowało ją na 1. miejscu bestsellerów "The New York Timesa", a już dwa lata później została okrzyknięta najlepiej sprzedającą się powieścią 2023 r. Jej fabuła skupia się na Lily Bloom, która wyprowadza się z rodzinnej Plethory w stanie Maine, by zacząć nowy rozdział w wymarzonym Bostonie, gdzie zamierza otworzyć swoją kwiaciarnię. Na miejscu poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida, a wkrótce po spotkaniu ich drogi się rozchodzą.