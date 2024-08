Sapkowski skończył pisać nową książkę o wiedźminie. Tylko dlaczego dowiadujemy się o tym zza granicy?

Martwi jednak fakt, że o końcu prac nad nową książką poinformował francuski magazyn. Wydawnictwo Supernowa, które wydaje prozę Sapkowskiego w Polsce (i zdaje się utrzymywać przede wszystkim z jego reedycji), zatrzymało się w czasie, bowiem właściwie nie istnieje w Internecie. Nie znajdziecie żadnego oficjalnego profilu firmy w social mediach, ba, nawet należący do niej serwis internetowy utkwił gdzieś we wczesnych dwutysięcznych. Byłoby świetnie, gdyby z okazji nadchodzącej premiery Supernowa odświeżyła wizerunek i wyszła naprzeciw miłośnikom prozy człowieka, bez którego najpewniej już by nie istniała.