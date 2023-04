Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always to specjalna produkcja Netfliksa zrealizowana z okazji trzydziestolecia oryginalnego serialu. Ten prosty, wtórny i kiczowaty twór dla dzieciaków miał w sobie "to coś" - lubianych bohaterów, dużo zwrotów akcji i sekwencje walk, które współcześnie może i bawią, ale jak na telewizyjne standardy tanich programów dla dzieci na początku lat 90. prezentowały się naprawdę nieźle. To wystarczyło, by podbić serca młodszych widzów na całym świecie. A uniwersum się rozrosło, bogacąc się o kolejne seriale, filmy pełnometrażowe, komiksy, gry i zabawki.